A oscilação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre o Oceano Atlântico continua ocasionando frentes frias em alguns estados do país com chuvas em grandes volumes. Durante este fim de semana elas também ocorrem em Sergipe, porém, com bem menos intensidade, de forma rápida e isolada, mas praticamente em quase todos os municípios dos oito territórios sergipanos.

Segundo a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma, o fim da manhã e a tarde desta sexta-feira, 25, será de tempo parcialmente nublado com ocorrência de pancadas de chuvas a qualquer hora, em especial nos municípios do Território do Alto Sertão. No período da noite a probabilidade é de tempo nublado nos Territórios Centro Sul e Sul Sergipano, e parcialmente nublado nos demais. As temperaturas no litoral ficam entre 23,2°C e 29,8°C, já no interior elas vão de 20,9°C à 33,9°C.

Amanhã, 26, durante a madrugada ocorrem chuvas leves e isoladas nos Territórios Centro Sul e Sul Sergipano e tempo nublado nos outros seis. Pela manhã, aguarda-se tempo parcialmente nublado no interior e nublado no litoral. À tarde ocorre chuvas leves no interior e céu parcialmente nublado no litoral. Pela noite, a probabilidade é de precipitações leves e isoladas nos municípios dos territórios Centro Sul e Sul Sergipano e tempo nublado nos outros seis. Os termômetros no litoral registram mínimas de 23,6°C e máximas de 29,9°C, já no interior eles marcam de 21,6°C à 33°C.

Na madrugada do domingo, 27, espera-se precipitações leves e isoladas nos Territórios Centro Sul e Sul Sergipano e tempo nublado nos demais. A manhã terá tempo nublado ou parcialmente nublado em todo o Estado, já no período da tarde chove de forma leve e isolada no interior e o tempo fica nublado no litoral. No período noturno o tempo fica nublado no Território do Baixo São Francisco Sergipano e chove levemente no restante do Estado. No litoral, as temperaturas variam de 23,7°C à 29,8°C, já no interior elas oscilam entre 22,4°C e 33,8°C.

Na segunda-feira, 28, a madrugada terá chuvas leves em todo o Estado. Pela manhã o tempo fica nublado, já pela tarde e noite as chuvas serão moderadas nos oito territórios sergipanos. As temperaturas mínimas ficam em torno de 23,5°C no litoral e 22,3°C no interior, já as máximas serão de 30°C e 33,6°C, respectivamente.

