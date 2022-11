Policiais civis da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Estância (DAGV) cumpriram mandado de prisão preventiva contra um homem, indiciado por crime de estupro de vulnerável e importunação sexual contra as próprias filhas. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 17.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Marcela Souza, os crimes ocorriam dentro de casa. As filhas relataram abusos ao longo de anos, e alegaram que, recentemente, o pai ofereceu dinheiro para ter relações sexuais com uma delas.

“A DAGV instaurou inquérito, colheu elementos de prova, que culminaram no indiciamento e remessa dos autos ao Judiciário. Representamos pela prisão preventiva, que foi decretada pelo juiz e cumprida pela equipe da DAGV”, afirmou a delegada. O investigado responderá ao processo preso e segue à disposição do Poder Judiciário.