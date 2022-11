Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreenderam mais de 120 kg de cocaína durante operação deflagrada na noite dessa quinta-feira (17). Cada quilo do entorpecente vale em torno de R$ 20 mil a R$ 25 mil. A ação policial ocorreu em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, dois homens, sendo um de 25 anos e outro de 20, foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Um dos investigados permaneceu em silêncio, enquanto o outro disse que não tinha conhecimento da carga.

“Eles já vinham sendo investigados e conseguimos apreender a droga. Eles são de Sergipe e estavam sendo monitorados pela Polícia Civil. A origem da droga será investigada no inquérito policial”, detalhou.

Conforme o delegado Ataíde Alves, a ação policial ocorreu em frente a um shopping center de Nossa Senhora do Socorro. Os investigados e os entorpecentes foram encaminhados à sede do Denarc.

O delegado Rafael Kaufer destacou que a droga é de alta qualidade e a apreensão gira em torno de R$ 2 milhões a 2,5 milhões de prejuízo ao tráfico de drogas. O entorpecente e os investigados foram encontrados a partir do trabalho de campo e de inteligência das equipes policiais.

“Então conseguimos a informação de que a droga seria entregue ontem em Socorro. Iniciamos a vigilância e, quando localizamos o veículo suspeito, fizemos a abordagem, confirmando a materialidade do crime”, ressaltou.

A Polícia Civil também destaca que a população pode contribuir com a localização de suspeitos de crimes repassando informações à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.