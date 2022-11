O Departamento de Narcóticos (Denarc) apreendeu mais de 30kg de drogas em duas operações deflagradas nesse domingo (20), em Aracaju. Com essas duas apreensões, apenas nos últimos quatro dias, a unidade especializada de combate ao tráfico de drogas da Polícia Civil apreendeu mais de 150kg de drogas em Sergipe.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, as ações ocorreram desde a quinta-feira. “Com a apreensão de 123kg de cocaína em Nossa Senhora do Socorro. No domingo, tivemos uma ocorrência no loteamento Marivan pela manhã. Já à noite, outra ocorrência no bairro Industrial”, detalhou.

Conforme Ataíde Alves, na manhã do domingo, no loteamento Marivan, dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. “Com eles, nós apreendemos cerca de 7kg de maconha”, detalhou o delegado, coordenador do Denarc.

Já a segunda ação policial ocorreu na noite do domingo, no bairro Industrial. “Apreendemos cerca de 24kg de maconha e uma prensa. Esse material estava em um imóvel desocupado. Trouxemos o material para o Denarc e vamos investigar a procêdencia”, revelou.

Ataíde Alves ressaltou que da quinta-feira até domingo, foram mais de 150 kg de drogas apreendidas pelo Denarc. “O combate ao tráfico de drogas continua e teremos outras ações. Não temos hora e nem local para deflagrar as ações de enfrentamento ao tráfico de drogas”, finalizou o delegado.