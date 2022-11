O Departamento de Narcóticos cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de financiar o tráfico de drogas e de armas de fogo em Sergipe. Na ação ocorrida na manhã desta segunda-feira, 21, duas mulheres e um homem foram presos.

A operação policial ocorreu em três localidades: nos conjuntos Albano Franco e Fernando Collor (Nossa Senhora do Socorro) e Jardim Centenário (Aracaju). Além das prisões, foram apreendidos veículos automotores, documentos e telefone celulares.

O inquérito, que apura conexão entre criminosos sergipanos e alagoanos, conta com informações oriundas do Laboratório de Tecnologia contra lavagem de Dinheiro – LAB/PCSE, as quais apontaram movimentações incompatíveis com a renda mensal declarada pelos investigados, que em alguns casos chega a ser 600 vezes maior.

Um quarto mandado de prisão referente ao caso foi cumprido na semana passada. O suspeito, um homem de Arapiraca que já estava preso temporariamente, teve sua prisão convertida em preventiva. Todos permanecem à disposição da Justiça.