O Departamento de Narcóticos (Denarc) prendeu em flagrante um homem de 37 anos, suspeito por tráfico de drogas. A ação ocorreu na manhã dessa quarta-feira, 23, no bairro Lamarão, em Aracaju. O detido ja possuía um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime.

No momento da ação, o suspeito foi encontrado com 600g de substância vegetal semelhante à maconha, 40 saquinhos contendo substância em pó assimilada à cocaína, 70 trouxas de substância vegetal assimilada à maconha, uma balança de precisão, quatro pacotes de embalagens utilizados para o acondicionamento da droga, além de munição calibre 38, dinheiro e um aparelho celular.

Além do cumprimento do mandado de prisão, também foi registrado contra o suspeito um auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O suspeito foi encaminhado ao Denarc junto com todo material apreendido, e agora segue à disposição da justiça.

A Polícia Civil reitera que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).