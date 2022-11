O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou um caso de homícidio por arma de fogo, ocorrido no bairro Santa Maria, no último dia 13 de outubro, e cumpriu mandado de prisão preventiva contra o autor do crime.

Segundo as informações da polícia, o indiciado encontrava-se em regime semiaberto de cumprimento de pena após condenações por roubo. Ele teve direito à saída temporária no dia 11 de outubro, em virtude do Dia das Crianças. Porém, aproveitou a saída para premeditar o delito e executar um antigo desafeto.

Nas imediações do local do crime, foram verificadas imagens capturadas por câmeras monitoramento, com registros da chegada e da fuga do autor. Testemunhas oculares também reconheceram o indiciado.

De acordo com as investigações policiais, alguns detalhes ajudaram a identificar o autor, como a constituição física, corte de cabelo e tatuagem na panturrilha da perna direita . Além disso, a camisa usada por ele no homicídio foi encontrada junto com seus pertences, na residência de familiares, onde esteve hospedado durante a saída temporária.

Após a ação delituosa, o homem retornou ao presídio de Areia Branca, onde cumpria pena no regime semiaberto, mas negou a autoria do crime em seu interrogatório. As investigações apontaram que a vítima era usuária de drogas e o crime pode ter sido motivado como acerto de contas, por conta de dívidas.

Em razão do delito, a 5ª Vara Criminal decretou a prisão preventiva do autor. Assim, ele foi transferido para o Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (Compajaf), no bairro Santa Maria, após a decretação de sua prisão preventiva.

O delegado do DHPP Mário Leony, responsável pelas investigações, enfatiza a cooperação da comunidade, que auxiliou na identificação do autor do crime, através do Disque-Denúncia, que foi fundamental para o êxito nas investigações.