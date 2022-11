O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu em flagrante o suspeito de um duplo homicídio ocorrido na noite desta segunda-feira, 28, no Loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo as investigações, o detido, em posse de uma foice, executou os próprios pais com vários golpes na cabeça e em membros superiores. Após o crime, o homem lavou toda a residência onde morava com as vítimas e colocou os corpos delas no banheiro do local.

Em virtude do crime, o 5º Batalhão de Polícia Militar foi acionado, para se dirigir à ocorrência, onde encontraram o suspeito, que foi detido em flagrante pelo duplo homicídio e conduzido ao DHPP.

A equipe plantonista do Departamento também foi acionada e se deslocou ao endereço junto com o Instituto de Criminalistica e o Insituto Médico Legal (IML). A foice utilizada no crime foi encontrada no interior da residência e apreendida pelos policiais.

Segundo os primeiros levantamentos, inicialmente, o autor do crime executou a própria mãe, que era cadeirante e não enxergava, e posteriormente desferiu diversos golpes contra o próprio pai.

No interrogatório, o suspeito confessou a prática delituosa, afirmando que no momento do fato teve um suposto ataque de fúria. Após encaminhamento ao DHPP, o investigado segue à disposição da Justiça, para que sejam tomadas as medidas cabíveis ao caso.