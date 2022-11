O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou a prisão do suspeito de ser mandante de três homicídios e de uma tentativa, ocorridos entre dezembro de 2020 e março de 2022, em Nossa Senhora do Socorro. Nesta terça-feira, 22, o investigado se entregou na unidade policial, onde foi dado cumprimento aos quatro mandados de prisão.

De acordo com as investigações realizadas pelo DHPP, referentes aos homicídios de três vítimas e a uma tentativa de homicídio, apurou-se que o investigado havia sido o mandante dos quatro crimes, ocorridos em Nossa Senhora do Socorro.

Desse modo, o DHPP representou pela prisão do suspeito e de outros supostos envolvidos na organização criminosa junto à Justiça do munícipio socorrense. O pedido foi acolhido pelo Judiciário, resultando no cumprimento de oito mandados de prisão preventiva no decorrer deste ano de 2022.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. Após o cumprimento do mandado de prisão, o investigado encontra-se à disposição da Justiça.