Os familiares do cantor Gabriel o Príncipe sofreram um atentado no bairro Siqueira Campos, em Aracaju. O carro em que a família do artista estava foi alvejado por quatro tiros na noite deste domingo, 20.

Segundo o cantor, no carro atingido, uma caminhonete Amarok, estavam a sua tia, prima de 7 anos e o seu tio. Este último chegou a ser baleado de raspão. A avó do artista também estava no veículo, mas desceu momentos antes do tiroteio.

Gabriel o Príncipe estava bem próximo, em um segundo carro, junto a sua mãe. O ataque ocorreu logo após a família sair de uma lanchonete na rua Neópolis.

O artista ainda declarou que conseguiu identificar um dos suspeitos, que saiu também de uma caminhonete, do tipo Renault / Oroch branco.

O cantor chegou a ficar muito abalado no momento, mas publicou em seu instagram que estava bem e ninguém corria perigo dentro de sua casa. Ele também afirmou que não sofreu nenhum tipo de ameaça. “Eu não tenho nenhum inimigo”, declarou o cantor.

De acordo com Gabriel, não se tratou de um roubo. Mas, sim, uma tentativa de homicídio. A Polícia Civil chegou a realizar uma perícia no local e já investiga o caso.

“Graças a Deus não aconteceu nada pior. A gente não deve temer, foi só um susto que a polícia já está investigando. Com fé em Deus, vai dar tudo certo”, declarou o artista para o Portal FanF1.

Fonte: Fan F1