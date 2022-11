SEM IDENTIFICAÇÃO Masculino – 11/11/2022 03:22 Morte violenta por arma de fogo PRAÇA SANTA LUZIA , PRÓXIMO AO TO TO TO Barra dos Coqueiros

SEM IDENTIFICAÇÃO Masculino – 11/11/2022 03:22 Morte a esclarecer CURRAL VELHO Nossa Senhora das Dores

SEM IDENTIFICAÇÃO Masculino – 11/11/2022 00:45 Outros HOSPITAL DE ITABAIANINHA Itabaianinha

THIAGO SANTOS LIMA Masculino 23 10/11/2022 20:45 Enforcamento Hospital de Ribeirópolis Ribeirópolis

JOAO PAULO MENESES SANTOS Masculino 25 10/11/2022 14:20 Afogamento Poçoes da Ribeira, Pov. Ribeira Itabaiana

RONALDO DA CONCEIÇÃO Masculino 34 10/11/2022 14:07 Morte violenta por arma de fogo em frente ao Fórum Oscar de O. Deda Nossa Senhora do Socorro

CARLOS HENRIQUE NUNES SANTOS Masculino 27 10/11/2022 14:07 Morte violenta por arma de fogo em frente ao Fórum Oscar de O. Deda Nossa Senhora do Socorro

MANOEL DE OLIVEIRA Masculino 65 10/11/2022 11:08 Acidente de Trânsito HUSE Ribeirópolis