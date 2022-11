A Polícia Civil está investigando a morte do presidente da Associação de Catadores e Catadoras de Mangaba, Uilson de Sá da Silva. Ele foi encontrado sem vida na própria residência no bairro Santa Maria, em Aracaju. A investigação será conduzida com a presença de perito da Polícia Federal. O corpo foi periciado e novos exames serão realizados para delimitar a causa da morte.

De acordo com o delegado Tarcísio Tenório, assim que o caso foi reportado a equipe de Local de Crime iniciou os primeiros levantamentos. “Foram coletados elementos no local, e o corpo foi encaminhado ao IML, onde foi necropsiado. O inquérito foi instaurado e iremos dar continuidade às oitivas de testemunhas, familiares e pessoas que possam contribuir para elucidação dos fatos e há diligências sendo realizadas ao longo do dia”, detalhou.

Segundo o diretor do IML, Victor Barros, será feito um painel toxicológico completo sobre a vítima. “Também foi encaminhado amostra de tecido pulmonar e o corpo foi inteiramente radiografado. Fizemos radiografia completa em todos os membros em busca de fraturas, que não foram encontradas”, relatou.

Victor Barros complementou citando que um perito federal também irá atuar na investigação do caso. “O perito será encaminhado para a sala de Necropsia junto à equipe do IML. Lá será feita uma reanálise do corpo. Apresentaremos todos os dados e encaminhamentos realizados até o momento. Ao final, o perito irá elaborar seu laudo pericial, que será encaminhado à autoridade policial federal”, complementou.

O perito criminal George Queiroz explicou que o corpo foi recebido com histórico inicial de asfixia por enforcamento. “Iniciamos os trabalhos periciais e encontramos elementos um tanto incomuns. Mas são elementos que não suficientes para afirmar suicidio ou homicídio. Então tivemos que lançar mãos de exames complementares, que foram solicitados para posterior divulgação dos resultados”, concluiu.