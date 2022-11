A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou, na manhã desta segunda-feira (07), que nenhum homicídio doloso foi registrado em todo o território sergipano durante os festejos do Pré-Caju 2022. O último evento homicídio, que continua sob investigação, foi registrado no último dia 03 de novembro e se refere a um corpo encontrado próximo à ponte da Coroa do Meio, Zona Sul de Aracaju.

A informação foi confirmada um dia depois da finalização do Pré-Caju 2022, prévia carnavalesca que reuniu milhares de pessoas na orla da Atalaia desde a última sexta-feira (04). Cerca de 2 mil servidores da Segurança Pública, entre policiais e bombeiros militares e policiais civis atuaram nos três dias de evento.

Segundo a Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da Secretaria da Segurança Pública (Ceacrim/SSP), os números de homicídios dolosos em 2022 estão similares aos do ano passado. Desde 2016, quando atingiu o ápice de crimes violentos, Sergipe reduz consecutivamente todos os registros de homicídios dolosos, latrocínios e crimes contra o patrimônio.

Para o Pré-Caju 2022, o efetivo foi estrategicamente organizado para a segurança pública da festa. Todo o policiamento foi pensado de forma estratégica para atingir todas as áreas, não só a do percurso, mas também a área periférica do evento.

Para o secretário da Segurança Pública, João Eloy, o foco agora é reforçar a atuação das forças de segurança no estado para que Sergipe atinja o sexto ano consecutivo de redução de crimes violentos. “Temos um trabalho pautado na peculiaridade de cada Instituição da Segurança Pública, com bastante integração e mapeando todos os números”, reforçou João Eloy.

O planejamento e atuação das forças de segurança contribuíram com a tranquilidade da festa sem se esquecer do restante do território do estado, já que o efetivo escalado para o Pré-Caju 2022 foi pensado mediante pagamento de horas extras.