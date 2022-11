Equipes da Delegacia Regional de Lagarto fecharam uma fábrica de dinheiro falso e prenderam um homem que, além de produzir o material, comercializava as cédulas falsificadas. Ao todo, foram apreendidos mais de R$ 5 mil em notas falsas. A ação policial foi divulgada nesta quinta-feira (3).

De acordo com as investigações, os policiais receberam informações de que um homem utilizava uma sala comercial na região central da cidade para produzir cédulas falsas de dinheiro que seriam injetadas no comércio local.

Diante da denúncia, as equipes foram ao local e flagraram o momento em que o homem, de prenome Edvaldo, fazia a impressão de algumas cédulas falsas. Ele foi preso em flagrante.

Em seguida, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram centenas de notas falsas já produzidas e prontas para venda, bem como outras dezenas ainda em fase de produção, além de artefatos para a fabricação das notas, como impressoras, fitas metálicas e uma prensa.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de práticas criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.