Nessa terça-feira (8), militares da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) apreenderam mais de meio quilo de maconha no Conjunto Neusice Barreto Franco, no município de Nossa Senhora do Socorro. Segundo informações, a apreensão ocorreu próximo ao Conjunto Marcos Freire II.

Na ação, os militares perceberem um homem conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, com uma sacola nas costas. Houve um acompanhamento policial, e o suspeito jogou a sacola e conseguiu fugir.

Os policiais também relataram que a mochila continha dois tabletes de maconha, pesando 520 gramas.

O material foi apreendido e encaminhado à Central de Flagrantes.

Fonte: PM/SE