O Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) flagrou um homem com uma pistola calibre .40 nesta quarta-feira, 9, no bairro Lamarão, na capital. O suspeito, de 30 anos, foi detido durante patrulhamento.

Em meio às rondas de rotina, policiais avistaram um suspeito em via pública, e se aproximaram para a abordagem. Ao receber ordem de parada, o homem correu, retirou uma arma de fogo da cintura e arremessou-a num dos telhados da localidade.

Os policiais seguiram o suspeito, que foi alcançado e detido. No telhado, os militares apreenderam uma pistola calibre .40, com 11 munições intactas.

Segundo levantamentos policiais, o preso responde a processos por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A PM encaminhou o caso à Central de Flagrantes, para as providências cabíveis.