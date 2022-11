O 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) flagrou um suspeito de tráfico de drogas na tarde da sexta-feira, 4, no conjunto Fernando Collor, município de Nossa Senhora do Socorro. Na ocorrência, quase 28 kg de maconha foram apreendidos.

Militares faziam rondas na Grande Aracaju, quando pessoas informaram que estava ocorrendo tráfico e consumo de entorpecentes na área comum de um condomínio do Fernando Collor, e apontaram um morador do local como responsável pela ação.

Imediatamente, os policiais foram ao endereço citado, localizando o apartamento do suspeito. Na porta do imóvel, dois homens foram avistados pela PM. Um deles empreendeu fuga, mas um segundo, identificado como morador do apartamento citado na denúncia , foi alcançado e flagrado com uma mochila contendo maconha.

Durante a busca, mais maconha foi encontrada dentro do apartamento e o homem informou que não era proprietário do entorpecente, e que apenas estava armazenando o material.

No local, o 5° BPM apreendeu 27 quilos e 800 gramas de maconha, quatro balanças digitais e dois celulares. O caso foi levado ao Departamento de Narcóticos (Denarc).