Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) notificaram o proprietário e apreenderam um aparelho de som após denúncia e pertubação do sossego alheio, no município de Riachão do Dantas. O fato foi registrado na tarde dessa segunda-feira (31).

Segundo relato policial, a equipe recebeu uma denúncia de som alto e foi averiguar o fato. No imóvel citado pelos denunciantes, os militares flagraram um grupo de pessoas reunido em torno de um aparelho de som que, na ocasião, estava com o volume acima do permitido por lei.

O proprietário foi notificado e o aparelho de som apreendido e encaminhado à Delegacia de Riachão do Dantas.