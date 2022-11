Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam, na tarde dessa segunda-feira (21), dois homens suspeitos de tráfico de drogas em Nossa Senhora do Socorro. A dupla foi presa em flagrante com 125 papelotes contendo maconha, crack e cocaína.

De acordo com as informações, a equipe da Força Tática do 5º BPM realizava rondas no Conjunto Albano Franco, momento em que populares informaram que estava ocorrendo tráfico de drogas na Rua 119.

Durante diligências, os militares visualizaram dois homens em atitude suspeita. A dupla percebeu a presença da viatura e tentou se esconder dentro de um imóvel em construção.

Apesar disso, os policiais localizaram os suspeitos, que passaram por revistas. Durante o procedimento, eles foram flagrados com 125 papelotes de drogas, sendo que 79 embalagens continham maconha, 25 estavam com cocaína e 21 com crack. Além dos entorpecentes, foram apreendidos quatro celulares e dinheiro em cédulas.

Os suspeitos foram presos e encaminhados com o material apreendido para a Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM