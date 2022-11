Militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (5ºBPM) efetuaram, nesse domingo (27), a prisão de um homem, suspeito de agredir a própria companheira, durante policiamento no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações, o flagrante ocorreu após um acionamento do Centro Integrado de Operação em Segurança Pública (Ciosp). Segundo a vítima, o companheiro a agrediu com murros e pontapés.

O suspeito foi preso e a ocorrência encaminhada ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), para adoção das providências cabíveis.