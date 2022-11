Equipes da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem suspeito de agredir a companheira, nessa terça-feira (15), no Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo informações, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de agressão física contra uma mulher. No local indicado, a vítima relatou que o companheiro usou um sarrafo para agredi-la, e que estava com várias manchas rochas e arranhões pelo corpo.

Após diligências, o suspeito foi localizado e preso em seu local de trabalho.

Os envolvidos foram encaminhados ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).