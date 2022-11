Nessa segunda-feira, 28, uma equipe do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BMP) prendeu um homem por suspeita de tráfico de drogas no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro.

Durante patrulhamento na região, os militares abordaram um veículo Fiat Idea, estacionado em local ermo. Na ação policial, foram apreendidas quantidades de maconha, cocaína, crack e raxixe, além de três balanças de precisão e materiais para acondicionar as drogas.

Ainda de acordo com as informações, o condutor foi preso e veículo apreendido.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes para adoção de procedimentos cabíveis.