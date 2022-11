A Polícia Civil investiga um golpe de estelionato envolvendo a venda de veículos em Sergipe. O suspeito foi identificado como Marcelo Augusto dos Santos Gomes. O prejuízo é avaliado em R$ 20 milhões.

De acordo com o delegado Sérgio Ricardo, a investigação teve início no começo deste ano. Ao todo, há, no sistema da Polícia Civil, 25 boletins de ocorrência registrados por diferentes vítimas contra o investigado. Em um dos casos, a vítima vendeu um jet ski ao suspeito.

“Uma das vítimas nos procurou, disse que tinha vendido um jet ski por R$ 120 mil. Os cheques eram de terceiros e foram sustados. O veículo foi encontrado e devolvido à vítima”, acrescentou o delegado.

Ainda dentre os golpes praticados pelo investigado, está a compra de maquinários pesados. “Ele comprou esse maquinário avaliado em R$ 1,2 milhão com cheques de terceiros, e a vítima ficou no prejuízo”, revelou o delegado.

Outra vítima vendeu um carro por R$ 130 mil. “A vítima recebeu R$ 40 mil, e o investigado fugiu com o veículo. Além deste, um outro golpe envolveu a venda de um quadriciclo por R$ 45 mil com um cheque de uma pessoa que desconhecia o documento”, relatou.

Contra o investigado, há cinco representações de prisão preventiva, quatro pareceres favoráveis do Ministério Público, três pareceres favoráveis por busca e apreensão e dois mandados de prisão. A Polícia Civil segue as buscas para localizá-lo.

A Polícia Civil solicita que eventuais outras vítimas comuniquem o fato em uma delegacia de polícia. Informações e denúncias podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181).