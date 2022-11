A Polícia Civil já deu início às investigações sobre a morte de um recém-nascido em Aracaju. O acionamento foi feito pelo Instituto Médico Legal (IML). A informação foi confirmada nesta terça-feira (22), pela Secretaria de Segurança Pública.

As primeiras informações são de que a criança deu entrada em um hospital público da capital no início de novembro, com quadro de dificuldade respiratória grave. Após exames realizados pela unidade de saúde, foi constatado uma fratura de crânio e hemorragia intracraniana extensa.

Segundo o hospital, não houve qualquer relato de queda ou trauma pelos familiares. O caso foi discutido pela equipe assistente e junto ao serviço social da instituição acionado o Conselho Tutelar, como protocolo pela falta de esclarecimento por parte da família que justificasse o quadro clínico da pacinte.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que irá intimar os responsáveis para esclarecimentos.

Quem tiver alguma informação que possa contribuir com a investigação deve ligar para o Disque-Denúncia, 181.

COM INFORMAÇÕES DO FAXAJU