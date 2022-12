Equipes do Centro Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), deram cumprimento ao mandado de prisão de Sidney Vieira de Sousa e Silva, 45, investigado pelo crime de estelionato. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (29), no bairro Atalaia, em Aracaju.

As investigações apontaram que os golpes aplicados por ele consistiam em simular a compra de grandes quantidades de cerveja, forjando os pagamentos com cheques sem fundo e falsas transferências bancárias. Sidney Vieira de Sousa e Silva é contumaz na prática do crime de estelionato, possuindo seis boletins de ocorrência registrados em Sergipe e outros seis no em Pernambuco.

De acordo com as informações policiais, a decisão judicial foi expedida pelo Juízo da Comarca de Salgado. O investigado estava foragido desde o mês de agosto. Sidney Vieira de Sousa e Silva estava usando tornozeleira eletrônica mas, ao tomar conhecimento do mandado, deixou de recarregar a bateria do equipamento para evitar ser localizado.

Segundo a apuração policial, nesse período o investigado mudou de endereço diversas vezes. Ele permaneceu pouco tempo em diferentes imóveis e não pagou os aluguéis. O preso foi conduzido ao Cope e se encontra à disposição da Justiça.

Histórico

Em novembro do ano passado, Sidney Vieira de Sousa e Silva também foi preso em flagrante pelo crime de estelionato. Natural de Recife (PE), nessa época, o investigado utilizava um automóvel alugado para se deslocar por diversos municípios de Sergipe, aplicando golpes em estabelecimentos comerciais que realizam a distribuição de bebidas. Ele simulava que concluía a transferência pelo PIX, mas não concretizava o pagamento.