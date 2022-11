Equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) deram cumprimento ao mandado de prisão de John Kleber Santos Barreto. Ele é investigado por roubos praticados no dia 31 de maio. A ação policial ocorreu nessa sexta-feira (18).

No primeiro roubo o investigado, junto com um adolescente, o investigado praticou o crime contra um motoboy. O crime ocorreu no bairro Salgado Filho.

Já de posse da motocicleta, foi praticado o segundo roubo. Os suspeitos foram para o conjunto Marcos Freire onde cometeram o crime contra uma senhora que estava na porta do trabalho. Um celular foi roubado.

Durante a investigação, o Depatri identificou que o grupo criminoso do qual John faz parte também é apontado como responsável por uma tentativa de latrocínio. Dois adolescentes foram os responsáveis pelo ato, que ocorreu no conjunto Bugio.

Além destes crimes de roubo, o grupo criminoso foi investigado por outros crimes de roubo de motocicleta e a pedestres.