O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu cumprimento ao mandado de prisão de um homem investigado por homicídio praticado no loteamento Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria. A ação policial foi divulgada nesta quinta-feira (24).

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 23 de dezembro de 2019. No dia do crime, o investigado e um outro homem fizeram uso de entorpecentes junto com a vítima. Após uma discussão por cobrança de dívida, a vítima foi morta com golpes de faca.

As investigações seguem em andamento para chegar à localização do segundo envolvido, de prenome Felipe e conhecido como “Jura”. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.