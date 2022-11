Na noite dessa quinta-feira, a Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar conduziu um homem por porte ilegal de arma e apreendeu uma pistola, nas proximidades do Campus da UFS, na Cidade de Lagarto.

Os militares faziam patrulhamento de rotina nas proximidades da universidade, quando perceberam um veículo Pálio branco estacionado em um local ermo, com apenas o motorista no interior.

Os militares decidiram abordar o condutor, e durante a revista, pessoal e veicular, encontraram uma arma de fogo. A pistola calibre .40, com sete munições, estava devidamente registrada, mas não estava acompanhada do documento de porte, o que impede o proprietário de transitar com ela pelas ruas.

O homem foi conduzido com a arma à Delegacia Regional de Lagarto, para que as devidas providências fossem formalizadas.