Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam dois homens suspeitos de tráfico de drogas no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro. O caso ocorreu na noite da sexta-feira (11).

Segundo as informações policiais, a equipe fazia rondas pela localidade quando recebeu a informação de que havia dois veículos parados nas proximidades da praça principal do conjunto, aparentemente envolvidos no tráfico de drogas.

Os policiais foram ao local e, em abordagem, encontraram 514 gramas de substância semelhante à cocaína em um dos veículos. Diante dos fatos, os condutores e o material apreendido foram encaminhados à delegacia.