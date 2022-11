Policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) atenderam a uma ocorrência de lesão corporal no mbito da Lei Maria da Penha. O caso ocorreu no último sábado (19).

De acordo com as informações policiais, a equipe foi solicitada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). No local, a equipe encontrou a vítima que relatou ter sofrido violência física e psicológica por parte do companheiro.

O suspeito estava no local e, diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à delegacia para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.