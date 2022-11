Nessa quarta-feira (2), policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha efetuaram a prisão de duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju. Foram apreendidos 2,3 quilos de maconha, uma balança de precisão, um celular, a quantia de R$ 78,00 e um veículo HB20.

Durante rondas pelo bairro Getúlio Vargas, os militares avistaram um homem conduzindo um veículo HB20 e ingerindo bebida alcoólica. Diante do flagrante, foi realizada uma abordagem policial e encontrados dois pedaços de maconha, sendo um pedaço no bolso do suspeito e outro no veículo.

O suspeito de 29 anos informou que estava fazendo o transporte do entorpecente, mas que o material pertencia a uma outra pessoa, que o havia contratado para fazer a entrega da droga. O homem informou também o local onde pegou o material e características físicas do suposto dono do entorpecente.

Com as informações, os militares realizaram diligências e avistaram um homem com as mesmas características recebidas. Durante busca pessoal e pelo perímetro, foi encontrado mais material entorpecente e uma balança de precisão.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada juntamente com todo o material à Central de Flagrantes onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Fonte: PM/SE