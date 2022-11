Policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam em flagrante um homem por tentativa de homicídio no bairro Mosqueiro, na Zona de Expansão de Aracaju. O caso ocorreu na última sexta-feira (18).

De acordo com as informações policiais, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). No local, a vítima foi encontrada com uma lesão no ombro causada por objeto cortante.

A vítima informou que foi atingida pelo suspeito apenas por ter se retirado do local que estava frequentando. A equipe colheu outras informações com os populares e foi ao local indicado como residência do suspeito.

O suspeito confirmou a autoria do crime, alegando se tratar de um desentendimento entre as partes e que, após desferir o golpe, se evadiu do local jogando o instrumento do ato em local que afirmou não se recordar.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O suspeito foi encaminhado para uma delegacia onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.