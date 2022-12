Militares da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem, nessa segunda-feira, 28, por suspeita de tráfico ilícito de drogas no Bairro Atalaia, em Aracaju.

A equipe realizava patrulhamento de rotina e recebeu a denúncia de um popular sobre um rapaz que estava vendendo substâncias ilícitas próximo a um prédio abandonado, na Rua Otávio Souza Leite.

Com base nas informações, os PMs foram averiguar a situação e depararam-se com um indivíduo com as mesmas características passadas pelo denunciante. Ao fazer a abordagem pessoal, foram encontradas com o suspeito 30 pedras de material análogo a crack e a quantia de R$ 71,00 em espécie.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à delegacia para adoção das providências cabíveis.

Ascom PM/SE