Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam em flagrante, nessa quarta-feira (23), um homem suspeito de tráfico de drogas e realizaram apreensões, durante policiamento no Conjunto Eduardo Gomes, município de São Cristóvão.

De acordo com as informações, as equipes realizavam patrulhamento de rotina na localidade, quando avistaram um homem, em frente a uma residência, segurando um pacote de maneira suspeita.

Durante a abordagem, os militares encontraram um tablete de maconha, cerca de um quilo, na bolsa que estava com o suspeito. Após o flagrante, o homem confessou que guardava mais entorpecentes dentro da casa.

Diante disso, as equipes fizeram buscas no imóvel, onde apreenderam mais 22 kg de maconha, totalizando 23 kg, e uma balança de precisão.

O suspeito e os entorpecentes foram encaminhados à Central de Flagrantes, para onde seguem as investigações.