Uma operação conjunta localizou Diego dos Santos, conhecido como “Diego Cristo”, investigado pelos crimes de tráfico de drogas e homicídios em Sergipe. Ele figurava como um dos líderes do tráfico de entorpecentes em Itabaiana. A ação contou com a participação do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Delegacia Regional de Itabaiana, Divisão de Inteligência e Planejamento (Dipol-SE), Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e Coordenação de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil do Estado da Bahia. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (23), na Bahia.

De acordo com as informações da polícia, o investigado possuía um mandado de prisão expedido pela Justiça de Itabaiana por tráfico de drogas e outro expedido pela vara de execuções penais, pois cumpria pena e não retornou ao presído de Areia Branca após feriado de Corpus Christi.

Com o objetivo de cumprir dois mandados de prisão expedidos pela Justiça Sergipana, o suspeito foi localizado na localidade de Arembepe, na Bahia. Na situação foram apreendidas uma arma de fogo, munições, além de cédula de identidade falsa e 23 trouxas de maconha.

Segundo as investigações, o homem é suspeito de um homicídio ocorrido em julho deste ano na cidade de Itabaiana,além disso, é suspeito de uma tentativa e de um homicídio praticados na cidade de Areia Branca, após sua saída temporária do presído.

Durante a ação, o suspeito reagiu e disparou tiros com arma de fogo contra os policiais, sendo necessário o revide. Socorrido imediatamente, o investigado não resitiu e veio a óbito na Unidade de Pronto Atendimento do local.

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e a Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Itabaiana dão prosseguimento às investigações. Informações sobre suspeitos e crimes relacionados ao investigado podem ser transmitidas pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181. O sigilo é garantido.