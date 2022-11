Após as pancadas de chuvas pontuais durante a madrugada, a semana nos oito territórios sergipanos inicia com tempo variando de nublado a parcialmente nublado durante a manhã, tarde e noite desta segunda-feira, 14, e predomina pelos próximos dias, podendo ocorrer chuvas rápidas, porém, sem valores consideráveis e com temperaturas mínimas e máximas elevadas, sendo que no litoral elas variam de 23,6°C a 29,5°C, e no interior entre 21,4°C e 32,4°C.

Amanhã, 15, a madrugada e manhã será de tempo nublado, à tarde, a probabilidade é de tempo parcialmente nublado e noite nublado ao longo de todo o território sergipano. Os termômetros no litoral registram de 22,4°C a 29,6°C, enquanto no interior eles marcam entre 22,2°C e 32,2°C.

Na quarta-feira, 16, chove de maneira leve e isolada durante a madrugada no Território Centro Sul Sergipano, ficando o tempo nublado nos demais. Os períodos da manhã,tarde e noite serão de tempo parcialmente nublado em todo o Estado. As temperaturas mínimas ficam em torno de 23,5°C no litoral e 21,9°C no interior, já as máximas serão de 29,5°C e 31,9°C, respectivamente.