Na manhã de segunda-feira, 14, militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha apreenderam uma arma de fogo, vários pinos de cocaína e objetos relacionados à venda de drogas no Bairro Santos Dumont, em Aracaju.

Durante rondas pelo Morro da Reação, militares do BPRp receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo da Facção Bonde do Maluco estaria armado na região, recrutando membros e realizando comércio de entorpecentes. Os policiais foram imediatamente ao local e começaram as buscas pelo suspeito.

Assim que notou a presença policial, um homem realizou disparos de arma de fogo contra a equipe e correu para dentro de uma residência. A PM iniciou um acompanhamento policial, e após a entrada tática na casa, o suspeito realizou novos disparos contra os policiais, que revidaram a injusta agressão e o alvejaram. Após serem prestados os primeiros socorros, o ferido foi encaminhado ao Hospital João Alves Filho, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda no local da ocorrência, além de um revólver calibre .38 utilizado pelo suspeito, os militares apreenderam 81 pinos de cocaína, uma balança de precisão, um caderno com anotações e a quantia de R$ 5,00 (cinco reais).

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde as demais medidas legais foram tomadas.