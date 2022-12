Um dia após ser diplomado, o governador eleito Fábio Mitidieri anunciou secretariado de Estado em entrevista coletiva, no Palácio Museu Olímpio Campos. Foram apresentados 19 nomes das pastas Casa Civil, Governo, Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Comunicação, Meio Ambiente, Trabalho, Administração, Fazenda, Justiça, Segurança, Agricultura, Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento Econômico, Gabinete, Mulher, Turismo.

Em sua fala, Fábio falou sobre o desafio de fazer um governo para todos e reforçou os pilares da gestão: gerar emprego, renda, combater a fome.

“O futuro começa agora! Esse é parte do time que irá ajudar a mim e a zezinho a construir um novo tempo em Sergipe, um tempo de avanço social e econômico, um tempo de geração de emprego, de maior transferência de renda, de serviços de saúde descentralizados, de mais escolas de ensino integral. Representamos uma nova geração e uma nova forma de fazer política, focada sim no povo, que é nosso objetivo e meta, e embasada na modernidade administrativa, equilibrando técnica e política”, disse.

Questionado sobre representatividade na equipe, Fábio destacou que abrir espaços para os mais variados perfis é uma prioridade.

“Apostamos na qualidade técnica. Tenho coragem de mudar sempre e de fazer as inovações necessárias. No caso das mulheres, sempre foi um compromisso meu e fico muito feliz de anunciar seis mulheres no secretariado e em pastas como a Fazenda e a Justica”, afirmou refereindo-se à economista Sarah Tarsila, na Secretaria da Fazenda, e à delegada Viviane Pessoa, na Secretaria da Justiça. Além delas, integram a equipe a empresaria Érica Mitidieri na Assistência Social; Danielle Garcia na Secretaria da Mulher; Mariana Dantas no Esporte; Lucivanda Rodrigues na Administração.

Sobre a recriação da Secretaria da Cultura, o governador explicou que a decisão foi administrativa.

“Depois de muita análise, entendemos que a Fundação de Cultura tem mais condição de trabalho do que como Secretaria”.

Em relação à recriação da Secretaria de Comunicação, Fábio afirmou que será prioridade.

“Um governo que se comunica bem consegue estar mais próximo da população. A comunicação mudou, não está mais somente nas tvs e rádios. Vamos dialogar com todos os meios de comunicação. Tem que ter determinação política, sem vontade política não tem secretário que caminhe”.

O vice-governador e agora secretário de Educação, Zezinho Sobral, ressaltou que o foco é ofertar uma educação de qualidade para alcançar todas as crianças e jovens.

“Queremos dar o máximo e o melhor para todos que fazem a educação sergipana. Queremos a colaboração dos servidores da casa, criar diálogo de interação com todos para que possamos realizar um trabalho de avanços, principalmente para aqueles que representam o futuro do nosso estado. Chegamos para agregar, para fortalecer e contribuir bastante para que Sergipe esteja em destaque com a melhor educação pública”.

