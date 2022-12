A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), informa aos condutores, que estão no Sul do estado e desejam chegar à cidade de Tobias Barreto, que o acesso à região tobiense deve ser feito a partir da rodovia SE-285. O motorista deve evitar a SE-290, onde parte da pista cedeu no final da noite da terça-feira, 29, por conta de fortes chuvas na localidade.

Assim, o BPRv orienta que, na SE-285, a pessoa siga no sentido dos municípios de Arauá, Pedrinhas e Riachão do Dantas, acessando, por fim, o território de Tobias Barreto.

Entenda

Durante a chuva que atingiu o Estado, parte da via cedeu no final da noite dessa terça, e foi necessária a atuação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no resgate de vítimas.

O acionamento foi feito pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), por volta de 0h30. Militares do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e do Corpo de Bombeiros foram acionados para o local da ocorrência.