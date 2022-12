Em virtude das festas de final de ano, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionam em horário diferenciado neste final de semana. Até sexta-feira, 23 de dezembro, os empreendimentos abrem das 9h às 23h e, no sábado, 24 de dezembro, operam das 9h às 18h. Confira a programação:

Grandes lojas – 9h às 23h;

Lojas, quiosques, praças de alimentação e operações de lazer – 10h às 23h;

Restaurantes Senzai, Tio Armênio, Camarada Camarão, Madero e Ferreiro Grill – a partir das 11h30;

Supermercados, clínicas, academias e cinemas – conforme programação de suas respectivas redes.

24/12 (sábado, véspera do Natal)

Todas as lojas, praças de alimentação e operações de lazer – 9h às 18h;

Restaurantes Senzai, Tio Armênio, Camarada Camarão, Madero e Ferreiro Grill –11h30 às 18h;

Academias – 8h às 14h;

Supermercados, clínicas e cinemas – conforme programação de suas respectivas redes.

25/12 (domingo, Natal)

RioMar Aracaju

Praças de alimentação e operações de lazer – 12h às 21h;

Demais lojas, quiosques e academias – fechados;

Supermercado e cinema – conforme programação de suas respectivas redes.

Shopping Jardins

Lojas, quiosques, praças de alimentação e operações de lazer – fechados.

26 a 30/12 (segunda a sexta-feira)

Grandes lojas – 9h às 22h;

Lojas, quiosques, praças de alimentação e operações de lazer – 10h às 22h;

Restaurantes Senzai, Tio Armênio, Camarada Camarão, Madero e Ferreiro Grill – a partir das 11h30;

Supermercados, clínicas, academias e cinemas – conforme programação de suas respectivas redes.

31/12 (sábado, véspera do Réveillon)

Todas as lojas, praças de alimentação e operações de lazer – 9h às 18h;

Restaurantes Senzai, Tio Armênio, Camarada Camarão, Madero e Ferreiro Grill –11h30 às 18h;

Supermercados, clínicas, academias e cinemas – conforme programação de suas respectivas redes.

1º/01 (domingo)

Shopping Jardins

Praças de alimentação e operações de lazer – 12h às 21h;

Demais lojas e quiosques – fechados;

Supermercado, clínica e cinema – conforme programação de suas respectivas redes.

RioMar Shopping

Lojas, quiosques, praças de alimentação e operações de lazer – fechados.

Atendimento online

As plataformas digitais Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online operam de acordo com os horários das lojas físicas, atendendo a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Juntos, os canais de compras reúnem cerca de 30 mil itens de diversos segmentos, como moda, gastronomia, calçados, acessórios, tecnologia, literatura, beleza e autocuidado, e ótimas sugestões para agraciar as pessoas queridas neste final de ano.

O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$100. E ativando a função ‘presente’, os itens são entregues no endereço desejado sem identificação do valor e com mensagem afetuosa.

