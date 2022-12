O governador Belivaldo Chagas inaugura, nesta quinta-feira (15), o novo Instituto Médico Legal (IML), em Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana de Aracaju.

O novo IML está implantando em um terreno de 17.400,00 m² e conta com 2.500,00 m² de área construída.

A estrutura do novo Instituto Médico Legal compreende os blocos dos mortos e dos vivos, lavanderia, guaritas, lanchonetes, casas de lixo e de gás, castelo d’água, acessibilidade para todos ambientes e estacionamento.

Serviço

O quê: Solenidade de inauguração do novo Instituto Médico Legal (IML);

Quando: Nesta quinta-feira, 15, às 11h;

Onde: Avenida Jota, s/n, povoado Tabocas, Nossa Senhora do Socorro.