Um homem e uma mulher envolvidos no roubo de um apartamento em um condomínio do bairro 13 de Julho, em Aracaju, foram encontrados nessa quinta-feira (1º), em Rosário do Catete. A mulher identificada como Monique Baron Costa Val, 36, foi presa. Já o homem, Allan Oliveira Santos, 19, que aparece nas imagens das câmeras de segurança, entrou em confronto com as equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Técnica e da Divisão de Inteligência (Dipol) também atuaram nos levantamentos feitos no local para a investigação do Cope, que resultou na ação policial dessa quinta-feira. A apuração policial também chegou à identificação de Elieses Matos dos Santos Filho, 23, que encontra-se foragido.

De acordo com o diretor do Cope, delegado Dernival Eloi, as diligências persistiram durante toda noite e manhã após o crime. “Tanto na captura de imagens de câmeras de segurança, oitiva de testemunhas e das vítimas, bem como de outras atividades de inteligência, o que possibilitou a identificação do veículo utilizado como suporte no crime”, detalhou.

Com a identificação desse veículo utilizado pelo grupo, as equipes do Cope receberam informações da Divisão de Inteligência (Dipol) sobre a localização do automóvel. “A informação indicava que o veículo encontrava- se em uma pousada em Rosário do Catete. Os policiais foram ao local e visualizaram o veículo trafegando em via pública”, acrescentou o delegado.

Após a interceptação do veículo, conforme Dernival Eloi, a mulher que fazia parte do grupo foi presa. Em seguida, um homem foi encontrado. “Ela indicou a pousada onde estava hospedado um dos homens que foi visualizado cometendo o roubo. Ele reagiu à abordagem policial, foi socorrido, mas foi a óbito”, informou.

Dernival Eloi também especificou que no local foram encontrados e recuperados diversos materiais levados do apartamento das vítimas. As buscas seguem para chegar ao segundo homem que é visualizado praticando o crime. “Ele havia saído da pousada pouco antes da chegada das equipes policiais”, revelou.

A investigação continua em andamento inclusive com a troca de informações com unidades policiais de outros estados. “Já trocamos informações com outras forças policiais de outros estados vizinhos e também de São Paulo, de onde esses três membros da associação são nativos. As investigações não descartam a participação de outras pessoas”, citou.

O diretor do Cope ressaltou que o grupo não praticou esse tipo de crime apenas em Sergipe. “Nós temos convicção de que esse trio criminoso cometeu esse mesmo tipo de crime não só aqui no estado, mas também em Salvador (BA). Lá eles cometeram diversos arrombamentos em condomínios de luxo”, comentou.

Em Sergipe, conforme as investigações conduzidas pelo Cope, há a informação de dois apartamentos invadidos, sendo que em um deles nada foi subtraído. “Pelo histórico criminal que nós costumamos ver nesse tipo de crime, eles costumam fazer uma excursão criminosa e outros crimes iriam acontecer durante o fim de semana”, alertou.

A Polícia Civil solicita que informações que possam levar à localização do segundo homem envolvido no crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). Ele foi identificado como Elieses Matos dos Santos Filho, 23, natural da cidade de Caieiras (SP).