O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), atendeu 45 ocorrências durante o fim de semana do natal. Os números mostram que o tipo de ocorrência mais atendida é o de busca e salvamento, com 20 atendimentos. Entram nessa classificação as chamadas para resgate de pessoas e animais, controle de insetos, corte de árvore e entre outros.

Uma residência no bairro Bugio, localizada na Zona Norte de Aracaju, teve um afundamento do terreno e a estrutura da casa não suportou, provocando um desabamento em uma parte do telhado, neste domingo (25). O incidente deixou duas vítimas com ferimentos leves, sendo uma criança e uma idosa. A Defesa Civil municipal também foi acionada.

Ainda no domingo (25), um veículo de passeio que trafegava na contramão da via, colidiu com um caminhão, na Rodovia Governador Mário Covas, em Carmópolis. O condutor do caminhão tentou evitar a colisão sem êxito e o veículo tombou na via. O acidente ocasionou três vítimas, sendo dois homens e uma mulher, que foram resgatadas pelos bombeiros e conduzidas a um hospital.

Dois afogamentos também foram registrados neste domingo (25), o primeiro caso ocorreu no povoado Visgueiro, em Muribeca, no interior do estado. A vítima era um jovem de 23 anos e veio a óbito no local. A outra ocorrência foi registrada na praia da Coroa do Meio, na zona sul de Aracaju. A vítima é um jovem de 18 anos, natural de Itabaiana. O itabaianense foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado a um hospital pelo Serviço de Atendimento de Urgência (Samu). Somente este ano, o CBMSE registrou 24 afogamentos no estado, sendo que em 22 dos casos a vítima era do sexo masculino.

Já no período da noite deste último domingo (25), um supermercado localizado no conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia, teve um princípio de incêndio em um escritório anexo ao estabelecimento. As chamas foram controladas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e não houve vítimas.

Fonte: Ascom CBMSE