Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreenderam pouco mais de 9,5kg de drogas em ações policiais deflagradas nessa quinta-feira (1°). Três homens foram presos em flagrante. As ações ocorreram no bairro Luzia, em Aracaju, e no Parque dos Faróis e Taiçoca de Dentro, em Nossa Senhora do Socorro.

Bairro Luzia

Os policiais civis do Denarc prenderam em flagrante um homem de 37 anos por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidas diversas pedras de substância branca com características de cocaína, dinheiro e um aparelho celular.

Parque dos Faróis

As equipes do Departamento de Narcóticos prenderam em flagrante um homem de 34 anos por tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados 3,250Kg de substância branca assimilada à cocaína, aparelho celular e dinheiro.

O material apreendido estava disposto em tabletes e armazenado no interior da residência do suspeito.

Taiçoca de Dentro

Os policiais prenderam em flagrante um homem de 24 anos por tráfico de drogas. As investigações apontavam que seria realizada uma entrega de certa quantidade de substância entorpecente na região, e, após levantamentos, foi possível identificar ao menos dois indivíduos envolvidos na transação.

Na abordagem, um homem foi preso e outro conseguiu fugir. A ação policial resultou na apreensão de 6,3kg de substância vegetal com características de maconha, uma balança de precisão, aparelho celular e uma motocicleta utilizada na entrega das drogas.