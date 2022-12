Policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante dois homens, um de 27 anos e outro de 25, suspeitos por tráfico de drogas no Loteamento Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. A ação ocorreu na manhã de quarta-feira, 7.

Segundo informações passadas por populares através de denúncia anônima, no local havia comércio de entorpencentes. Dessa forma, as equipes do Denarc se deslocaram até o local indicado, e, após diligêncas, identificaram os dois homens envolvidos na ação criminosa.

Com os dois presos, foram apreendidos aproximadamente 10kg de substância semelhante à maconha e aparelhos celulares. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhdos ao Denarc, onde serão tomadas as devidas providências sobre o caso.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias anônimas e solicita que informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).O sigilo é garantido.