Policiais civis do Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) cumpriram mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio, nessa terça-feira (13), no povoado Taiçoca de Dentro, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com informações, o crime ocorreu em janeiro deste ano, quando o suspeito efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que conseguiu fugir do local.

Segundo as investigações, essa não teria sido a primeira oportunidade em que o suspeito tentou contra a vida da vítima.

Diante dos fatos, foi representada a prisão preventiva do suspeito, a qual foi decretada pela Justiça e cumprida pela Polícia Civil.