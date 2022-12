O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou um homícidio por arma de fogo praticado contra um homem na tarde do dia 29 de setembro, na Avenida General Euclides Figueiredo, proxímo a um posto de combustível, no bairro Japãozinho. O principal suspeito do crime, de 18 anos, foi identificado pela Polícia Civil.

Durante as investigações, foram coletadas imagens de câmeras de segurança que filmaram o instante em que o autor, portando uma arma de fogo, perseguia a vítima. O autor do delito foi reconhecido por testemunhas como o autor do homicídio.

Segundo a polícia, o suspeito tem um longo histórico criminal e está preso desde o final de novembro, quando foi detido em flagrante pela Polícia Militar com um arma de fogo e substância entorpecente.

Agora, o DHHP aguarda a decisão judicial de prisão preventiva em razão do homícidio no qual o detido é investigado como o autor do crime.