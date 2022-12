Dois homens foram presos por homicídio praticado em Rosário do Catete. Um foi preso pela Polícia Civil, e o outro pela Polícia Militar. A ação policial foi divulgada neste sábado (24).

Em 24 de janeiro, Douglas Fernandes de Oliveira Santos, “Dodô”, atirou no pé do pai de Bruno Dortas Santos. O dedo da vítima foi perdido. Douglas estava com monitoramento eletrônico por processo criminal de porte ilegal de arma.

Antes do fato, Douglas já tinha esfaqueado a mesma vítima. Bruno é investigado, em retaliação, por disparar com arma de fogo em Douglas.

Dois meses depois, em 28 de março, Douglas sofreu uma tentativa de homicídio com cinco homens usando arma de fogo. Um dos investigados pelo crime é o Bruno.

Douglas tem passagem criminal por porte de arma de fogo em 2019, com uma arma utilizada em um homicídio de 2018. Bruno tem passagem criminal por roubo com uso de arma branca em 2020.

Diante dos fatos, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Rosário, representou pela prisão preventiva de ambos. Os dois estavam foragidos da Justiça. Ambos estão à disposição da Justiça.