Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam drogas e uma arma de fogo no Bairro Japãozinho, na Zona Norte de Aracaju. Na ação, realizada na noite dessa quarta-feira (14), três pessoas foram presas.

Enquanto realizavam ações de combate ao tráfico de drogas na região do Japãozinho, policiais da Radiopatrulha visualizaram dois homens com um pacote suspeito, dentro de um veículo.

Durante revista veicular, os agentes encontraram o pacote e constataram que dentro dele havia maconha.

Após o flagrante, os militares descobriram que existia mais entorpecentes escondidos dentro de uma residência, onde o veículo estava estacionado.

Eles foram autorizados a entrar no imóvel por uma mulher que estava no local, e apreenderam um bornal contendo 1,6 quilos de maconha, 207 gramas de crack, um revólver calibre .38, com sete munições; além de uma balança de precisão, pinos vazios e anotações referentes ao tráfico.

Os dois homens e a mulher foram presos pela suspeita de tráfico de drogas e encaminhados juntamente com o material apreendido para a Central de Flagrantes.