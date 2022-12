Policiais civis da 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) apreenderam armas de fogo e munições na propriedade de um homem investigado por atirar e matar um cachorro no povoado Bita, em Nossa Senhora do Socorro. Na ação policial, também foram apreendidas cinco aves silvestres, sendo quatro jandaias e um passo preto. A ação policial foi divulgada nesta segunda-feira (5).

De acordo com o delegado Hugo Leonardo, o tutor do cachorro soltou seu animal para fazer necessidades fisiológicas e brincar. “Em dado momento, o animal foi brincar com outro cachorro da vizinhança. Ambos os animais se afastam com destino a um sítio”, detalhou.

Nesse momento, conforme o delegado, o tutor seguiu para buscar o animal, momento em que ouviu um disparo de arma de fogo. “O tutor visualizou seu cachorro morto, o outro animal ferido na pata e um homem com uma arma de fogo de calibre 12”, acrescentou.

Ainda segundo o delegado, o tutor do animal também viu o proprietário do sítio puxar o outro cachorro ferido pela pata. “O tutor disse ainda que seu cachorro era dócil e que nunca teria atacado as pessoas”, revelou.

Conforme o apurado, há informações de que o autor do disparo de arma de fogo já teria matado um cavalo e um cachorro, além de já ter colocado veneno em frutas para matar animais como saguis.

A ação policial foi deflagrada para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, não tendo ocorrido prisão, mas as investigações continuam em andamento. O investigado não encontrava-se no local no momento do cumprimento da decisão judicial. Ele será indiciado por maus-tratos contra animal com resultado morte.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181. O sigilo é garantido.